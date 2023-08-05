السبت 18 محرم 1445 ﻫ - 5 أغسطس 2023 |
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العميد ريمون خطار تفقّد موقع حريق مستودع الأقمشة

منذ 13 دقيقة
ريمون خطار

ريمون خطار

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تفقّد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، موقع الحريق الذي اندلع منذ الاثنين الماضي داخل مستودع للأقمشة على طريق المطار، حيث لا تزال عمليات الإطفاء مُستمرة من دون توقف، بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت وفوج إطفاء الضاحية.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، فقد تابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مع العميد خطار المراحل التي بلغها العناصر في تنفيذ عمليات الإطفاء التي تنفذ، وسط ظروف بالغة الصعوبة، نظراً لتكدس البضائع داخل المستودع، ما تسبب بانعدام المنافذ للوصول إلى مصدر النار.

وكان الحريق قد أودى بحياة المتطوّع المثبت محمد جهاد الديدي، وأسفر عن سقوط عدد من الإصابات بين صفوف عناصر الدفاع المدني نظير شجعاتهم واستبسالهم في تلبية نداء الواجب. كما حرص على التحقق من الحاجات الملحة المطلوبة لتمكين العناصر من إتمام المهمة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تفاصيل المهمة بالتواصل مع خطار للاطمئنان الى سلامة العناصر، منوّهاً بما “يبذلونه من تضحيات جسيمة في سبيل تأدية رسالتهم الإنسانية والوطنية”.

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