العميد مسلّم: المراهقون يُستغلون عبر مواقع التواصل لبيع المخدرات!

أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد جوزيف مسلّم أنّ أولويتنا هي متابعة قضايا الأطفال، مشيرًا الى أنه “يُمكن التوجّه الى أقرب مخفر والإبلاغ عن أي اعتداء تعرّض له أي طفل أو الاتصال على الرقم 1745 في حال التعرّض لأي عنف أسري”.

وقال مسلّم في حديث للـ”mtv”: “العالم الافتراضي يتحوّل الى عالم واقعي مع بدء الابتزاز والأطفال المعرَّضون للابتزاز هم ضحايا”.

وأوضح العميد مسلم أنه “يمكن التبليغ عن الشخص المُبتز عبر خدمة بلّغ أو عبر الماسنجر على فايسبوك”.

الى ذلك، كشف مسلّم أنه “يتم استغلال الأطفال والمراهقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع وتجارة المخدّرات وللمدرسة والجامعة والأهل دور أساسي في التوعية ومكافحة ذلك”.