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العميد ناصيف يضع إكليلاً من الزهر عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام في مرفأ بيروت

منذ 3 دقائق
أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف يضع إكليلًا من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام الذين استشهدوا في الرابع من آب

أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف يضع إكليلًا من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام الذين استشهدوا في الرابع من آب

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وضع أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ممثلًا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إكليلًا من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام الذين استشهدوا في الرابع من آب، تخليدا لذكراهم وتكريما لتضحياتهم.

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