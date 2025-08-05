العميد ناصيف يضع إكليلاً من الزهر عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام في مرفأ بيروت

أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف يضع إكليلًا من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام الذين استشهدوا في الرابع من آب

وضع أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، ممثلًا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إكليلًا من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام الذين استشهدوا في الرابع من آب، تخليدا لذكراهم وتكريما لتضحياتهم.

ممثلًا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وضع أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف إكليلًا من الزهر في مرفأ بيروت عند النصب التذكاري لشهداء الأمن العام الذين استشهدوا في الرابع من آب، تخليدًا لذكراهم وتكريمًا لتضحياتهم. pic.twitter.com/i3oeybXtG5 — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) August 5, 2025