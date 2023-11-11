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الغارات الإسرائيلية على لبنان تصل مدى غير مسبوق

منذ 12 دقيقة
من الحدود اللبنانية الجنوبية

من الحدود اللبنانية الجنوبية

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شن الجيش الإسرائيلي، السبت، غارة على شاحنة كانت تسير على بعد 40 كيلومتراً من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في مدى هو الأعمق الذي تصل إليه الغارات منذ اشتعال الجبهة بين البلدين، كما قصف الطيران المعادي الإسرائيلي شاحنة في منطقة الزهراني جنوبي لبنان.

وكانت الشاحنة في حقل للموز عندما جرى استهدافها. لكن لم تتضح على الفور مزيد من التفاصيل.

واستهدفت الغارة العمق اللبناني، وتأتي للمرة الأولى خارج الإطار الجغرافي للعمليات العسكرية المتصاعدة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ أسابيع.

وما زال القصف والغارات التي ينفذها العدو الاسرائيلي مستمر على أطراف بلدات في القطاع الغربي، حيث القى القنابل الحارقة في اتجاه جبل اللبونة ومحيط بلدة علما الشعب.

كما نفّذ الطيران الحربي المعادي 4 غارات على اطراف بلدة رامية.

وفي سياق متصل، سجل قصف مدفعي إسرائيلي على أكثر من بلدة لبنانية حدودية، مثل راميا والضهيرة وغيرها.

وجاء هذا القصف المدفعي بعد أن شن حزب الله 5 هجمات على مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود في الليلة الماضية.

وبعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إثر هجوم مباغت وغير مسبوق شنته حركة حماس، اشتعلت الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ويقول حزب الله إنه فقد 68 عنصرا خلال الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل.

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