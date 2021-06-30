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الغرفة الدولية للملاحة تحذر: سلسلة استيراد الأمن الغذائي الى لبنان في دائرة الخطر

30 - يونيو - 2021
مرفأ بيروت

مرفأ بيروت

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جددت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت تخوفها من أن تدخل سلسلة استيراد الأمن الغذائي الى لبنان في دائرة الخطر، في حال استمر ارتفاع عدد الرافعات الجسرية المعطلة في محطة الحاويات في مرفأ بيروت، وأصبح المزيد منها خارج الخدمة.

وأشارت في بيان، الى انخفاض عدد الرافعات الجسرية الصالحة للعمل حاليا الى 5 رافعات من أصل 16 رافعة مجهز بها الرصيف الرئيس رقم 16 في المحطة لتأمين تفريغ وشحن سفن الحاويات، مناشدة الرؤساء الثلاث التدخل سريعا مع حاكم مصرف لبنان لتمكين الشركة المشغلة لمحطة الحاويات BCTC من تحويل أموال من ودائعها بالعملة الصعبة الى الموردين في الخارج لشراء قطع الغيار المطلوبة لإصلاح معدات المحطة من رافعات جسرية وآليات ومقطورات، قبل فوات الأوان والوقوع في المحظور.

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