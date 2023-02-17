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الغرفة 101.. لبنانيّ مفقود تحت أنقاض فندق في تركيا

منذ 10 دقائق
من زلزال تركيا

من زلزال تركيا

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بعد أن وصل أمس إلى بيروت الشاب باسل حبقوق وجثمان الياس حداد إلى مطار رفيق الحريري الدولي، يواصل الفريق اللبناني للإنقاذ عمليات البحث تحت ركام فندق “أوزاهان” في هاتاي في تركيا بحثًا عن الشاب محمد المحمد.

وكانت غرفة محمد المحمد تحمل الرقم 101 وتقع في الطابق الأول من مبنى الفندق، حيث عُثر أيضًا على جثّة الياس الحداد، فيما أُنقذ اللبناني باسل حبقوق.

وقبل وقوع الزلزال بثلاث ساعات، هاتف محمد خطيبته دعاء في لبنان، وقال لها: “ها أنا أقفل الحقيبة وأستعد للعودة إلى لبنان”، وفق ما قالته دعاء.

وكان محمد المحمد قد أرسل لدعاء من هاتفه رسالة أخيرة تحمل صورة لخاتمي الخطوبة وكان قد اشتراهما من أنطاكيا.

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