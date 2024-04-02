الغزاوي: الهيئة العليا للاغاثة لها بصماتها وهي مؤسسة وطنية حامية للجميع

استقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، في مكتبه، مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي مع وفد من مؤسسات أزهر البقاع، ضم رئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ محمد عبد الرحمن، رئيس دائرة المحاسبة الشيخ وسام عنوز، مدير مكتب المفتي الشيخ زياد هيفا، المدير الاداري الشيخ عمر جانيه، مدير مركز البحث العلمي الدكتور نادر جمعة ومدير صندوق الزكاة الدكتور كمال الدين العفش.

ورحب اللواء خير بالوفد، مثمنا دور مؤسسة أزهر البقاع وعلى رأسها سماحة مفتي زحلة والبقاع الذي “يلعب دورا وطنيا جامعا لمختلف المذاهب والطوائف التي تشكل تمايزا لبنانيا لزحلة والبقاع، يتجلى بارقى صوره في العيش المشترك”.

واستمع اللواء خير من المفتي والوفد المرافق، الى شرح حول احتياجات المنطقة وما يمكن للهيئة ان تقدمه في هذا الاطار لمساعدة المواطنين في هذه الظروف الصعبة، واعدا بتلبية ما يمكن تأمينه.

من جهته، قال المفتي الغزاوي بعد اللقاء : “جئنا اليوم لزيارة سيادة اللواء محمد خير لما يمثله في هذه المؤسسة وهي هيئة الاغاثة لانها جزء من مؤسساتنا في هذا الوطن والتي تطل على وطننا اليوم بالاعمار وما اجمل الاعمار ان يكون عنوانا للوطن وان يكون الوطن عنوانا للاعمار، فهذه المؤسسة من مؤسسات دولتنا والتي لربما تحل شمسها عندما يظلم شيء في المجتمع ومن خلال اي مأساة تحدث في مجتمعاتنا تجد هيئة الاغاثة تأتي لتغيث الناس كما مطر السماء يغيث الارض، فهذه الهيئة تغيث الناس عند حاجتها، فشكرنا للهيئة عبر رئيسها سيادة اللواء ولجميع اعضائها انهم على مستوى وطننا في كل ارضه فهذه مؤسسة لها بصماتها واسأل الله ان يأخذ بيدهم الى الخير حتى يكون الوطن عامرا بأهله وان يعمر الاهل من خلال المؤسسة الوطنية الحامية للجميع”.