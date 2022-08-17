الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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الغواصة المنتظرة لانتشال ضحايا زورق الموت تصل الى مرفأ بيروت

منذ 8 دقائق
زورق الموت طرابلس

زورق الموت طرابلس

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وصلت باخرة تحمل علم مالطا الى مرفأ بيروت اليوم وعلى متنها الغواصة المنتظرة لانتشال ضحايا زورق الموت وعوائل الشهداء تنتظر رؤية ما تبقى من رفات أبنائها، كما تنتظر ايضا انتهاء التحقيق بعد ان بدأه الجيش لاستكماله بالدلائل المادية عبر سحب هيكل الزورق الذي حمل حوالى ٨٠ شخصا متخطيا طاقته في التحمل مع كميات من المازوت لكشف ملابسات الموضوع وكشف الحقيقة كاملة.

وبدءا من الغد، سيقوم الجيش بنقل معدات الغواصة من مرفأ بيروت بواسطة شاحناته بعد ان استكمل جميع الاجراءات الادارية واللوجستية لذلك الى مرفأ طرابلس، ومن هناك يتم تجميع الغواصة وتجهيزها ليتم بعدها نقلها بواسطة مركب بحري تابع للقوات البحرية في الجيش الى البقعة حيث تم تحديدها مكان غرق الزورق على عمق ٤٧٠ مترا وسيقوم الفريق المؤلف من ٦ اشخاص برصد البقعة حيث يتم الكشف بواسطة كاميرات معدة لذلك، وهي قادرة عل كشف البقعة بقطر ٢٠٠ متر من مكان وجودها، وفي مرحلة اولى يتم تحديد احداثيات تواجد الزورق وتصويره وفي مرحلة ثانية وضع خطة لانتشال رفات الشهداء ومن ثم حطام الزورق.

إشارة الى أنّ الجمعية الاسترالية الممولة لهذا العمل تواكب العملية بالتنسيق مع الشركة مالكة الغواصة وأفرادها والجيش اللبناني الذي يتابع الموضوع ويوليه أهمية كبيرة.

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