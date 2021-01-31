الـ”MEA”: إلغاء رحلات الى السعودية وفرنسا

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط-الخطوط الجوية اللبنانية إلغاء كل رحالتها إلى المملكة العربية السعودية (الرياض – جدة – الدمام) ابتداء من يوم الإثنين الواقع فيه ١ شباط ٢٠٢١ ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه ٨ شباط ٢٠٢١ باستثناء رحلة واحدة ستسيرها يوم الخميس الواقع فيه ٤ شباط ٢٠٢١ كرحلة إجلاء من الرياض إلى بيروت.

كما أعلنت الشركة عن إلغاء رحالتها التي تسيرها الى مطار شارل دو غول – فرنسا أيام الاثنين – الاربعاء – الخميس والسبت والابقاء على الرحلات التي تسيرها أيام الثالثاء و الجمعة و الأحد (٢ و ٥ و ٧ شباط).

بيان صادر عن طيران الشرق الاوسط 31 كانون الثاني 2021