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الـ”MEA”: إلغاء رحلات الى السعودية وفرنسا

31 - يناير - 2021
طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط-الخطوط الجوية اللبنانية إلغاء كل رحالتها إلى المملكة العربية السعودية (الرياض – جدة – الدمام) ابتداء من يوم الإثنين الواقع فيه ١ شباط ٢٠٢١ ولغاية يوم الاثنين الواقع فيه ٨ شباط ٢٠٢١ باستثناء رحلة واحدة ستسيرها يوم الخميس الواقع فيه ٤ شباط ٢٠٢١ كرحلة إجلاء من الرياض إلى بيروت.

كما أعلنت الشركة عن إلغاء رحالتها التي تسيرها الى مطار شارل دو غول – فرنسا أيام الاثنين – الاربعاء – الخميس والسبت والابقاء على الرحلات التي تسيرها أيام الثالثاء و الجمعة و الأحد (٢ و ٥ و ٧ شباط).

بيان صادر عن طيران الشرق الاوسط 31 كانون الثاني 2021

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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