الـMEA توضح حقيقة ما جرى على متن رحلتها الآتية من القاهرة

أشار موقع im lebanon ان شركة طيران الشرق الأوسط وطياروها تستحق التنويه بفعل أدائهم المتميز وحرصهم الدائم على سلامة المسافرين والطائرات.

سبب هذا الكلام ما جرى على متن الرحلة ME306 لطائرة Airbus A320 من القاهرة إلى بيروت، وبحسب مصادر مطلعة، أن كابتن الطائرة وقبل الاقلاع انتبه الى وجود خلل تقني بسيط فلم يقبل الاقلاع وعاد من المدرج ليتم إصلاح العطل واستأنف الطيران بعد حوالى 3 ساعات، مؤكدا على سلامة ركاب خطوط طيران الشرق الأوسط.

وفي حين حاول البعض الحديث عن حال من الهلع لدى المسافرين الا أن خطوة الكابتن نالت تنويه جميع الركاب وادارة الشركة، وخصوصا أن مثل هذه المشاكل التقنية البسيطة تحصل في كل خطوط الطيران، لكن معيار السلامة لدى الـMEA يبقى الأولوية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر حالة من الهلع انتابت المسافرين على متن طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط “الميدل إيست”، فيما زعمت أخبار عن حصول عطل تقني أثناء إقلاع الطائرة من لبنان باتجاه مصر.

وقالت إحدى المسافرات إن “الطّيار عرّض حياة المسافرين للخطر بسبب إقلاعه رغم وجود عطل”، مطالبةً بوقف مسار الطائرة وعدم الطيران، فيما سُمع صوت المضيفة وهي تطلب من الجميع التزام مقاعدهم

وأشارت معلومات “النهار” إلى أن “تأخيراً تقنياً أدى إلى تأخّر الإقلاع ثلاث ساعات، وبالتفاصيل فإن الطيار وعند إقلاعه في المرة الأولى علم بوجود عطل طبيعي، فأرجأ الرحلة من الساعة 06:15 إلى الساعة 9، مساء يوم أمس”.

حالة من الهلع والخوف بسبب تعرض طائرة تابعة لشركة "الميدل ايست" لعطل اليوم أثناء الاقلاع! وبحسب المعلومات فإن الرحلة كانت متوجهة من بيروت إلى مصر، وقد توقفت وعاد الركاب أدراجهم بعد إصرارهم خوفاً من أي أذى. pic.twitter.com/XBzhHpaH20 — Fouad khreiss (@fouadkhreiss) April 10, 2022