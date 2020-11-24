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الـUSAID تطلق برنامج برنامج تمكين المناطق الريفية والزراعة في لبنان

منذ 19 دقيقة
الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة (USAID)

الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة (USAID)

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أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدوليّة (USAID) برنامج تمكين المناطق الريفية والزراعة في لبنان ARE خلال حفل عبر تقنية الفيديو.

والمشروع بقيمة 57 مليون دولار أميركي و يمتد على سنوات عدة ويهدف الى تطوير الاقتصادات الريفية في لبنان عبر دعم قطاع الصناعات الغذائية وصناعات أخرى من اجل زيادة المبيعات في الأسواق المحلية والخارجية وخلق فرص عمل وزيادة مداخيل المزارعين والعاملين في هذه القطاعات.

وسيعمل برنامج تمكين المناطق الريفية والزراعة في لبنان على كل الأراضي اللبنانية مع الأهداف التالية: زيادة المبيعات في الأسواق المحلية والخارجية، زيادة الوصول الى الموارد المالية و تحسين إنتاجية الشركات الصغرى والمتوسطة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا إنّ “هذا البرنامج الجديد هو عبارة مهمة عن الدعم المتواصل للحكومة الأميركية لقطاع الصناعات الغذائية العالي الإنتاجية في لبنان عبر دعم القطاع الخاص المحرك للنمو الاقتصادي اللبناني”.

بدوره، قال مدير برنامج ARE براين كينغ: “نحن متحمسون لإطلاق برنامج تمكين المناطق الريفية والزراعة في لبنان والبدء بدعم قطاع الزراعة و الصناعات الغذائية والصناعات الريفية الذي يقوده القطاع الخاص وتطوير القدرة التنافسية لهذا القطاع و للشركات في ظل الوضع الحساس الذي يمر به لبنان”.

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