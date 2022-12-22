الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الفراغ الرئاسيّ بين بو حبيب ومسؤولين أميركيّين.. فهل من مرشّح لواشنطن؟

منذ 16 دقيقة
مباحثات في الخارجية بين بو حبيب ونائب مساعد بايدن

مباحثات في الخارجية بين بو حبيب ونائب مساعد بايدن

A A A
طباعة المقال

بحث وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مع نائب مساعد الرئيس الأميركي جو بايدن، ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، بحضور كبير مستشاري الرئيس لأمن الطاقة آموس هوكشتاين في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية والفراغ الرئاسي، وأفق الوضع السياسي في لبنان.

ماكغورك لفت إلى أن ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية لانتخاب رئيس في اسرع وقت كي يستعيد لبنان عافيته.

من جهته، أشاد هوكشتاين بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء خصوصًا زيادة التعرفة والإعلان عن الهيئة الناظمة، معتبرًا أن المضي قدمًا بخطة استرداد التكلفة، ستحمل مجلس إدارة البنك الدولي لمناقشة المشروع واقراره بدعم اميركي وفرنسي.

كما حثّ هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين البناء على الزخم الإيجابي الذي أفرزه اتفاق ترسيم الحدود البحرية والعمل لأجل تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يسمح في حال تحقيقه بدء وصول الغاز المصري الى لبنان قبل انتهاء الربع الأول من العام الجديد.

بدوره، طرح بو حبيب ملف النازحين السوريين في لبنان، وضرورة تغيير مقاربة المجتمع الدولي التي ترمي عبء استضافتهم إلى أجل غير محدد على لبنان المنهك أصلا بأزماته، وبالنسبة للبنان هي ليست أزمة تمويل، بل أزمة خطر وجودي يهدّد هوية الوطن والتوازن الدقيق لمكونات النسيج اللبناني.

    المزيد من أخبار لبنان

    الأشرفية
    "بيع عقار" يجمع نواب الأشرفية: للحفاظ على هويّة المنطقة
    رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط والنائب ميشال معوّض
    آخر المستجدات السياسيّة بين جنبلاط ومعوّض
    النظام السوري يمتصّ دولارات لبنان
    بعد "ارتفاعٍ هستيريّ".. كيف يمتصّ النظام السوريّ "دولارات لبنان"؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عقد الزواج - تعبيرية
    فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما
    بوستر فيلم Home Alone
    بعد 32 عاما.. الكشف عن سر خطير بفيلم Home Alone يمكن ان يغير مجرى أحداثه
    قبيل إقدام الشاب محمد السيد على القفز من النافذة
    فيديو مروع لشاب لبناني.. استغفر "الله" ثم قفز من الطابق السابع!