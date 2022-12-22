الفراغ الرئاسيّ بين بو حبيب ومسؤولين أميركيّين.. فهل من مرشّح لواشنطن؟

بحث وزير الخارجية عبد الله بو حبيب مع نائب مساعد الرئيس الأميركي جو بايدن، ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، بحضور كبير مستشاري الرئيس لأمن الطاقة آموس هوكشتاين في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض، في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية والفراغ الرئاسي، وأفق الوضع السياسي في لبنان.

ماكغورك لفت إلى أن ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية لانتخاب رئيس في اسرع وقت كي يستعيد لبنان عافيته.

من جهته، أشاد هوكشتاين بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء خصوصًا زيادة التعرفة والإعلان عن الهيئة الناظمة، معتبرًا أن المضي قدمًا بخطة استرداد التكلفة، ستحمل مجلس إدارة البنك الدولي لمناقشة المشروع واقراره بدعم اميركي وفرنسي.

كما حثّ هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين البناء على الزخم الإيجابي الذي أفرزه اتفاق ترسيم الحدود البحرية والعمل لأجل تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، ما يسمح في حال تحقيقه بدء وصول الغاز المصري الى لبنان قبل انتهاء الربع الأول من العام الجديد.

بدوره، طرح بو حبيب ملف النازحين السوريين في لبنان، وضرورة تغيير مقاربة المجتمع الدولي التي ترمي عبء استضافتهم إلى أجل غير محدد على لبنان المنهك أصلا بأزماته، وبالنسبة للبنان هي ليست أزمة تمويل، بل أزمة خطر وجودي يهدّد هوية الوطن والتوازن الدقيق لمكونات النسيج اللبناني.