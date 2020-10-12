الفرزلي: المجتمع الدولي لا يستطيع إنجاح مفاوضات الترسيم إن لم يكن هناك بيئة مستقرة 

دعا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى “دفع الأمور في إعادة انتاج المعيار أي الدستور باتجاه الخلاص، لأنه الأساس في العلاقة بين أي مرجعيتين سياسيتين في البلد”.

واعتبر الفرزلي في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، أن “الدور المركزي في لم شمل أي علاقة بين أي مكونين سياسيين وازنين على الساحة الداخلية هي المصلحة العليا الي تتمثل بضرورة وقف الانهيار وإعادة اعمار البلد ووضعه على سكة الخلاص”.

وعن عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، أوضح أن “الأمر صعب جزمه لا سيما وان لتكتل لبنان القوي وجهة نظر في ما يتعلق بكيفية صناعة الحكومة ذات حيثية مبررة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار”.

ورأى أن “بدء التفاوض على ترسيم الحدود قد يخلق مناخات إيجابية لدفع الأمور باتجاه التسهيل، ولا سيما أن المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية، لا تستطيع تحقيق المبتغى في إنجاح المفاوضات، إن لم يكن هناك بيئة مستقرة تعطي للوفد المفاوض دفعا في هذا الاتجاه”.