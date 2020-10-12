استمع لاذاعتنا

الفرزلي: المجتمع الدولي لا يستطيع إنجاح مفاوضات الترسيم إن لم يكن هناك بيئة مستقرة 

منذ 10 ثواني
إيلي الفرزلي

إيلي الفرزلي

A A A
طباعة المقال

دعا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى “دفع الأمور في إعادة انتاج المعيار أي الدستور باتجاه الخلاص، لأنه الأساس في العلاقة بين أي مرجعيتين سياسيتين في البلد”.

واعتبر الفرزلي  في حديث الى إذاعة “صوت كل لبنان”، أن “الدور المركزي في لم شمل أي علاقة بين أي مكونين سياسيين وازنين على الساحة الداخلية هي المصلحة العليا الي تتمثل بضرورة وقف الانهيار وإعادة اعمار البلد ووضعه على سكة الخلاص”.

وعن عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، أوضح أن “الأمر صعب جزمه لا سيما وان لتكتل لبنان القوي وجهة نظر في ما يتعلق بكيفية صناعة الحكومة ذات حيثية مبررة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار”.

 

ورأى أن “بدء التفاوض على ترسيم الحدود قد يخلق مناخات إيجابية لدفع الأمور باتجاه التسهيل، ولا سيما أن المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية، لا تستطيع تحقيق المبتغى في إنجاح المفاوضات، إن لم يكن هناك بيئة مستقرة تعطي للوفد المفاوض دفعا في هذا الاتجاه”.

المزيد من أخبار لبنان

عودة الطلاب للمدارس
بين قرار الداخلية والتربية.. هل تكون صحة التلاميذ في خطر؟
توقعات الطقس
توقعات الطقس.. انخفاض في درجات الحرارة مع سيطرة للأجواء الخريفية
مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر
تحضيرا لجلسة ترسيم الحدود.. “شينكر” يصل بيروت اليوم

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا
عائلة روتشيلد
“روتشيلد”.. العائلة التي تمتلك نصف العالم وتعمل في الخفاء