الفرزلي: حزب الله لا يذهب بعيداً في الدفاع عن باسيل

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، أنّ “لقاء وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان والرئيس المكلف سعد الحريري وارد وليس هناك أي سبب جدي لمقاطعة الرئيس المكلف”.

وأضاف في حديث له عبر قناة “الجديد”، “لا أعتقد أن لودريان سينجح بعقد لقاء يجمع الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”.

وتابع, “اذا كان هناك اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال على استخدام الاحتياطي سنحاربه وسنقف بوجهه”.

وقال الفرزلي: “يريدون الفراغ وباسيل أو الفوضى والكارثة”، معتبراً أنّ “رئاسة الجمهورية تخرق الدستور عبر تأجيل الانتخابات الفرعية”.

هذا واعتبر الفرزلي، أنّ “حزب الله لا يذهب بعيداً في الدفاع عن الظاهرة باسيل”.

وقال: “اختلفت مع الرئيس نبيه بري لسنتين بسبب موقفي من وصول الرئيس عون إلى الرئاسة”.

وشدد على ان “اذا اعتذر الحريري على الرئيس عون أن يتحمل الاوضاع في البلد”.

ووفق ما أشار الفرزلي، فإنّه “لا اعتذار للحريري في المدى المنظور”.