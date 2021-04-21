الفرزلي: خرجت من تكتل لبنان القوي بعد ثورة 17 تشرين

أوضح نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، أنه بعد تردد أخبار عن طلب “تكتل لبنان القوي” منه تقديم استقالته من التكتل وسحب عضويته على خلفية تصريحاته الأخيرة، أنه خرج من “تكتل لبنان القوي” منذ عام ونصف “بعد ثورة 17 تشرين، لكنه كان يقول إنه متمايز ومنقطع احتراما للنواب.

ورأى في حديث لـ”جريدة السهم” أن هذا موضوع بسيط، وكل الناس تعلم بأنه منسحب منذ مدة طويلة، ولم يكن يتحدث في الأمر.

وقال الفرزلي:” كنت أرى صورا قديمة تنشر لي وانا في اجتماعات التكتل، ووجدت من المعيب أن اعترض وأطلب إزالة صورتي احتراما للماضي بيننا “.