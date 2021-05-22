الأحد 10 شوال 1442 ﻫ - 23 مايو 2021 |
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الفرزلي: عون وباسيل هما المسؤولان عن عدم تشكيل حكومة وصولاً الى معادلة “جبران او جهنّم”

منذ 3 ساعات
إيلي الفرزلي

إيلي الفرزلي

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لفت نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أنه نصح “الرئيس المكلف سعد الحريري بالاستقالة وهو يجب ان يخوض معركة الدفاع عن المؤسسات الدستورية”.

وفي حديث له عبر قناة الـ mtv اعتبر أن ‘العرقلة تؤدي الى الانقلاب على الدستور واذا سعد الحريري حاول الاعتداء على حقوق المسيحيين لتصديّت له أول واحد.

متابعاً: أن عون وباسيل هما المسؤولان عن عدم تشكيل حكومة وصولاً الى معادلة جبران او جهنّم.

وأشار إلى أنه كان “في طليعة من سوّقوا لباسيل وكنتُ معجباً به ولكن الأنا القاتلة أنهت هذا المشروع”.

وأكد الفرزلي أن جزء من الذباب الالكتروني الذي هاجمني مرتبط مباشرةً برئيس الجمهوريّة.

وقال: ميشال عون وافق منذ حوالى السنة على اقتراحي الاستقالة قبل أشهر من نهاية عهده تمهيداً لخلافة جبران باسيل له.

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