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الفرزلي متفائل: ما علينا سوى الانتظار بعض الوقت

28 - يناير - 2021
إيلي الفرزلي

إيلي الفرزلي

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توقع نائب رئيس المجلس النيابي أيلي الفرزلي حدوث خرق ما على هذا الصعيد في وقت غير بعيد، داعيا اللبنانيين الى الانتظار بعض الوقت، معتبرا “أن من شرب البحر لن يغص في الساقية “.

أضاف رداعلى سؤال لـ “المركزية” بأنه: ثمة حراك محلي وخارجي من شأن تكاملهما ان يسفرا عن اعادة تحريك المياه الراكدة في بركة تشكيل الحكومة، وما يمكن قوله أن الضبابية المسيطرة على اجواء تأليف الحكومة بدأت بالانقشاع التدريجي وما علينا سوى الانتظار بعض الوقت .

وعن أسباب الخلاف بين الرئيسين عون والحريري واذا كان له من تحرك لتسوية الامور على هذا الصعيد رفض الفرزلي الاجابة مكتفيا بالقول: أعتقد أن الجهود المبذولة سوف تؤتي ثمارها وما علينا الا الانتظار قليلا.

    المصدر :
  • المركزية

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