الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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الفرعية عن لجنة الاشغال تابعت موضوع الصرف الصحي

منذ ساعة واحدة
مجلس النواب في وسط بيروت

مجلس النواب في وسط بيروت (رويترز)

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عقدت اللجنة الفرعية النيابية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الاعضاء، تابعت خلالها درس موضوع الصرف الصحي.

وقال منيمنة بعد الجلسة: “بحثنا في موضوع تصريف الامطار واحمال هذه الامطار على شبكات الصرف الصحي، فهندسيا شبكات الصرف الصحي غير مؤهلة ان تحمل هذه الامطار، وبالتالي ينتج عنها الفيضانات التي تحصل عل الطرقات نتيجة سوء عمل هذه الشبكات”.

اضاف: “اليوم تفرغنا في اللجنة لدراسة هذا الموضوع واتضح ان هناك مشكلة، وسنتابع من خلال الدخول في تفاصيل التشريعات وتحميل المسؤوليات، لماذا لم يتم انشاء شبكات صرف صحي ومن يجب ان يكون المسؤول عنها؟، حتى نستطيع ان نتجنب هذا الامر بالمستقبل. كما دخلنا في بعض التفاصيل المتعلقة بالمحطات مثل طرابلس وايعات والمشاكل التي تواجههم وسندخل في تفاصيل هذا الموضوع لنرى اذا كان هناك من تحميل مسؤوليات وسنستكمل الجلسات الاسبوع المقبل”.

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