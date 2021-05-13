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3 صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل… من المسؤول؟

13 - مايو - 2021
آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 12:09 صباحًا
إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه اسرائيل

إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه اسرائيل

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أكد مصدر فلسطيني مسؤول لـ”النهار” أن الفصائل الفلسطينية مسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان، ورسالتها التأكيد أن المقاومة واحدة في لبنان وفلسطين. كما علمت “النهار” أن الجيش ينفذ عمليات بحث عن منصات الصواريخ في السهول الزراعية المحيطة بالقليلة والمعلية ومحيط مخيم الرشيدية.

وذكرت القناة “13” الإسرائيلية أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ على إسرائيل، مشيرة إلى أن مصدرها قادم من لبنان. ولم يصدر بعد أي تعليق من أي جهة لبنانية. إذ تحدثت معلومات عن إلقاء القبض على مطلقي الصواريخ.

في الموازاة، أوضح المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تينيتي عن إطلاق صواريخ من لبنان أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول على اتصال بالطرفين لحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل من أجل منع المزيد من التصعيد.

ويتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع بين قطاع غزة وإسرائيل التي تواجه في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال شغب ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.

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