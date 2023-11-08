الفنان عامر زيان يؤكد أن "لبنان لا يريد الحرب"

انضم الفنان عامر زيان إلى الحملة التي أطلقت في لبنان وتطالب بعدم جر ويلات الحرب والدمار من جديد إلى حاضر ومستقبل اللبنانيين.

وعبر صفحته على فيسبوك، نشر زيان صورة للعاصمة بيروت تحمل هاشتاغ “لبنان لا يريد الحرب”، كي لا يعود الدمار، ويظهر في الصورة مشهد من العاصمة خلال الحرب، ومشهد لما بعد إعادة الإعمار.

يشار إلى أن العديد من المؤثرين والفنانين اللبنانيين شاركوا، على منصات التواصل في الحملة الداعية لإبعاد لبنان عن شبح الحرب، وكان من أبرزهم الفنانة إليسا التي نشرت عبر حسابها على منصة إكس صورتين تحت هاشتاغ “لبنان لا يريد الحرب”.