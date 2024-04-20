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الفنيون المناوبون في الطيران المدني يؤكدون استمرار العمل بعد التفاوض

منذ 6 دقائق
الطيران المدني اللبناني

الطيران المدني اللبناني

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أعلنت لجنة المتابعة للفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني – مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، السبت 20 نيسان/أبريل 2024، استمرارهم في العمل بعد جلسة تفاوضية.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه تم اجتماعهم مع المدير العام للطيران المدني في تاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠٢٤ لبحث زيادة قيمة ساعة العمل الليلي للمناوبين في المديرية.

وأكدوا أنهم شعروا بالإيجابية من المدير العام حيث أكد لهم أنه قد رفع الموضوع إلى معالي وزير الأشغال العامة والنقل، الذي بدوره أيد مطالبهم المشروعة.

وأضاف البيان أن وزير الأشغال العامة والنقل طلب من المديرية إعداد الوثائق اللازمة لعرض زيادة قيمة ساعة العمل الليلي على الجهات المعنية والعمل على تقديمها ضمن الأطر القانونية المناسبة.

وختم البيان بإعلان الفنيين المناوبين استمرارهم في العمل، معربين عن أملهم في سرعة تحقيق مطالبهم المشروعة.

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