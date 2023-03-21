الفوضى "لم تعد بعيدة".. سفراء أوروبيّون يُحذّرون من "الارتطام الكبير"!

بعد أن وصل البلد إلى مرحلة تُنذر بعواقب وخيمة، وفي ظلّ تقارير تشير إلى أنّ بعض القطاعات والمرافق في لبنان قد تنهار في غضون أشهر، لا بل أسابيع قليلة إن لم يأتِ من يدعمها، تجري اتصالات على أعلى المستويات، لا سيما بين الدول الخمس التي التأمت في فرنسا منذ أسابيع والمعنية بالملف اللبناني، حيث هناك جانب من الاتصالات يحصل على خط واشنطن والفاتيكان، إثر اتصال أجراه وزير الخارجية الفاتيكاني بول ريتشارد غالاغير مع كبار المسؤولين الأميركيين، من أجل التدخل السريع لوقف التدهور في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلى هذه الخلفية، تصل لغة الأرقام إلى العواصم الغربية، وآخر التطورات المتسارعة فرنسيًا وخليجيًا تشي بأن هناك خارطة طريق وضعت من أجل الحلّ في البلد، وهذه التسوية تقضي بانتخاب رئيس للجمهورية والتوافق على رئيس للحكومة، ومن ثمّ الدخول في إصلاحات مالية وبنيوية وداخلية، إذ لم يعد بالإمكان في هذه المرحلة تجاهل الوضع الداخلي المأزوم وانهيار البلد المتمادي.

وتقول المصادر إنّ الفوضى الاجتماعية والأمنية لم تعد بعيدة في حال استمرّت الأمور على هذه الحال، إذ أرسل سفراء أوروبيّون في بيروت تقارير عاجلة إلى وزارات خارجية بلادهم تحذّرهم فيها ممّا سمّته الإرتطام الكبير.