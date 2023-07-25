الفيديوهات تعود لأكثر من ٦ أشهر.. جديد ملف حضانة "Gardereve"

بعد أسبوع تقريباً على مرور قضية حضانة “Gardereve” التي أثارت جدلاً واسعًا في لبنان، وذلك بعد تسربت فيديوهات تُوثقُ تعنيف أطفال داخل الحضانة، أصدرت القاضية رانيا يحفوفي قراراً بتوقيف جومانا بو سعيد (عاملة النظافة في حضانة gardereve ومصوّرة الفيديوهات) وذلك بعد انتهاء جلسة الاستماع اليها اذ تبين أن الفيديوهات تعود لأكثر من ٦ أشهر.

وذلك بعد أن أصدرت القاضية يحفوفي مذكرة توقيف بحقّ صاحبة الحضانة والموظفة التي عنّفت الأطفال بالجرائم التي ادّعت فيها نائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على موظفة الحضانة بمحاولة القتل والإيذاء القصدي المشدّد وصاحبة الحضانة بالاشتراك بجرم الإيذاء القصدي.