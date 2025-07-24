الخميس 29 محرم 1447 ﻫ - 24 يوليو 2025 |
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الفيديو.. تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان

منذ 4 دقائق
الجبهة الجنوبية

الجبهة الجنوبية

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شنّت طائرات حربية إسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس سلسلة غارات جوية عنيفة ومتتالية طالت عدداً من المناطق الجنوبية، في تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية.

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