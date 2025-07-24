الفيديو.. تصعيد إسرائيلي واسع على جنوب لبنان

وأفادت المعلومات أن الغارات استهدفت مرتفعات الريحان، ومنطقة مريصع الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية، إلى جانب سبع غارات أخرى طالت مناطق المحمودية، الوردية، ومجرى نهر الليطاني في قضاء جزين. وقد تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة وسط تحليق مكثف للطيران المعادي، فيما لم يُعرف بعد حجم الأضرار أو ما إذا وقعت إصابات، وسط حال من الترقب في القرى المجاورة.

فيديو لآثار الغارات الإسرائيلية على منطقة المحمودية _ الزغرين _ أطراف سجد وبين أنصار والزرارية ومجرى الليطاني بجنوب لبنان pic.twitter.com/Td4JrCTSmk — Sawt Beirut International (@SawtBeirut) July 24, 2025