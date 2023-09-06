القائم بالأعمال الفرنسيّ يُؤكّد دعم لبنان: الحاجة ملحّة لانتخاب رئيس

التقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية في لبنان السفير هيرفي ماغرو، في زيارة بروتوكولية يرافقه الملحق العسكري العقيد غريغوري ميدينا. وقد جرى خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية – الفرنسية من جوانبها كافة.

السفير الفرنسي أكد أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يولي الملف اللبناني أهمية خاصة”، مشددًا على” استمرار الدعم الفرنسي للبنان والحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن”.

كما كان بحث خلال اللقاء في التعاون العسكري بين لبنان وفرنسا، لا سيما دعم الطبابة العسكرية والقدرات البحرية وغيرها من مجالات التعاون.

وحضر ملف النزوح السوري خصوصًا المستجد منه، وأكد في هذا الإطار وزير الدفاع “خطورة هذا النزوح المستجد إذ إن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء الأمنية والاقتصادية والاجتماعية”.

وشكر وزير الدفاع لفرنسا وللرئيس ماكرون الدعم المستمر للبنان وللجيش اللبناني.

كما التقى الوزير سليم القائم بالأعمال في سفارة الهند السفير محمد نور رحمان شيخ في زيارة بروتوكولية. وكان بحث في العلاقات الثنائية لا سيما التعاون العسكري والمشاركة الفعالة للهند في اليونيفيل والتعاون والتنسيق مع الجيش.

ونوه وزير الدفاع “بالدور الذي تقوم به الوحدة الهندية في اليونيفيل والعلاقات الممتازة التي نسجتها مع السكان المحليين”، مؤكدًا “عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والهند”.