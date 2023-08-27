الأحد 11 صفر 1445 ﻫ - 27 أغسطس 2023 |
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القاضية اسكندر توضح: توقيف سلامة في يد "الهيئة الاتهامية" وحدها

منذ 51 دقيقة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

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أشارت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، في بيان، إلى أنّه “بتاريخ 27/8/2023، جاء في العربية نت، أنّ رئيسة الهيئة الاتهامية هيلانة اسكندر قد صرّحت بأنّها ستصدر مذكرة توقيف في حقّ المدعى عليه، حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وغير ذلك، لذا يهمّ القاضية أن توضح ما يلي:

1- إنّ القاضية اسكندر هي رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، وليست رئيسة الهيئة الاتهامية.

2- إنّ من يعود له حق إصدار مذكرة توقيف أو الامتناع عن ذلك هو الهيئة الاتّهامية وحدها، ويقتصر دور هيئة القضايا على تقديم طلباتها أمام الهيئة بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.

3- إنّ القاضية اسكندر لم تقل بأنّ الهيئة الاتهامية تتجه لإصدار مذكرة توقيف وجاهيّة أو غيابيّة في حقّ المدعى عليه رياض سلامة، فهي لا تعلم ما هو توجه هذه الهيئة ولا تستبق قراراتها، بل تثق بقراراتها وتكنّ لها الاحترام، فاقتضى التصويب”.

 

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