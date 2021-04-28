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القاضية سلامة تجمّد عقارات وممتلكات مصارف

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 28 - أبريل - 2021 3:14 مساءً
قضاء

قضاء

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علم “صوت بيروت انترناشونال” ان قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة، امرت وضع إشارة منع تصرف بعقارات وممتلكات وأسهم عدد كبير من المصارف والشركات التابعة لها، وأيضاً عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، وذلك بناء على ثلاث شكاوى مباشرة تقدّم بها محامو تجمّع “الشعب يريد إصلاح النظام”، بوكالتهم عن مجموعة من المودعين في المصارف، اتهمتها بارتكاب جرائم “إساءة الأمانة، الاحتيال، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين، النيّل من مكانة الدولة المالية، تبييض الأموال، الإثراء غير المشروع، الاعتداء على الدستور”.

وطلب المدعون استدعاء المدعى عليهم إلى التحقيق واستجوابهم وتوقيفه وإلزامهم برد الودائع لأصحابها عدّاً ونقّداً وبما يُماثلُها صنفاً ونوعاً، وإلزامهم أيضاً بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع قيمة العطل والضرر وتدريكهم الرسوم والمصاريف كافةً.

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