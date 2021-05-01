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القاضية عون: الهدف من الاتهامات تسييس قضية حق

منذ 4 ساعات
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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غردت القاضية غادة عون عبر “تويتر” كاتبة، آسفة لكل الكلام الذي قيل ويقال ولكل الاتهامات الباطلة والكلام المنسوب الي والذي لم اقله.

وأضافت، “الهدف الوحيد واضح تسييس قضية حق، قضية شعب مقهور يريد ان يحاسب. اولا لمن لا يعرفني يمكنه ان يراجع تاريخي في القضاء منذ 39 سنة اشكر الله على اني سعيد دائما لاكون امينة لقسمي ولضميري”.

وتابعت، ما حصل معي في الآونة اخيرة اني جردت من كل صلاحياتي فقط لاني تجرات وفتحت ملفا ضخما حاولت فيه اثبات الحقيقة بالأدلة والوثائق فقامت الدنيا ولم تقعد يجب ان يعرف الجميع اني عندما داهمت مكاتب مكتف لم يكن معي اي عنصر لمؤازرتي وبالتالي كنت عرضة للتصوير والملاحقة من الصحافيين دون هوادة

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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