الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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القاضية عون: انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين

منذ 34 دقيقة
غادة عون

غادة عون

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غرّدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر “تويتر”، قائلة: “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرته كان قاضي. في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته، ألا يعنيك ذلك؟. كيف تسمح لنفسك بالتدخّل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين”.

وكانت القاضية عون قد غرّدت باللغة الفرنسية، قائلة: “مناشدة عاجلة للسلطات الدولية في البرلمان الأوروبي”، وأضافت، “السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال”.

وختمت تغريدتها بالقول: “دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا”.

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