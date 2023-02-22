القاضية عون: انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين

غرّدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها عبر “تويتر”، قائلة: “تدخل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية. معقول وحضرته كان قاضي. في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته، ألا يعنيك ذلك؟. كيف تسمح لنفسك بالتدخّل في مسار الدعوى. هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين”.

تدخل غير مسبوق في عمل القضاء،ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المدعى عليه على حساب الجهة المدعية .معقول وحضرته كان قاضي. .في نصف الشعب اللبناني حرم من جنى عمره ورزقه ومدخراته الا يعنيك ذلك؟؟كيف تسمح لنفسك بالتدخل في مسار الدعوى .هذا انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين pic.twitter.com/todGmDfEw8 — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) February 22, 2023

وكانت القاضية عون قد غرّدت باللغة الفرنسية، قائلة: “مناشدة عاجلة للسلطات الدولية في البرلمان الأوروبي”، وأضافت، “السيد ميقاتي يتدخل بشكل فاضح في العدالة من أجل وقف التحقيقات التي أجريها في قضية البنوك وغسيل الأموال”.

وختمت تغريدتها بالقول: “دفاعاً عن سيادة القانون ساعدونا”.

Appel urgent aux instances internationales au parlement europeen …M.Mikatti s ingère d une manière flagrante dans la justice dans le but d arreter les,investigations que je mène dans l affaire des banques et du blanchiment d argent.pour la defense de l etat de droit aider nous — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) February 22, 2023