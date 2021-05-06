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القاضية عون تغادر "Prosec": "ناطرة الداتا"

6 - مايو - 2021
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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غادرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، مبنى شركة “Prosec” لتحويل الأموال في بعبدا، مشيرةً في تصريح إلى “أنّها راضية على ما حصلت عليه من “داتا”، وتنتظر أن يتمّ تفكيكها”.

ووصلت القاضية غادة عون إلى شركة Prosec في بعبدا يرافقها عناصر من أمن الدولة وشخص يقوم بأعمال التلحيم ووكيل الشركة تقدّم بشكوى أمام القاضي عويدات بحقّها.

وقدم محامي شركة “بروسك” بيتر جرمانوس بوكالته عن المدعيان العميد المتقاعد بيار حجي جورجيو وشركة بروساك ش.م.ل. رئيس مجلس ادارتها بيار حجي جورجيو شكوى ضد القاضية غادة عون أمام المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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