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القاضية عون توضح: سيتم فتح تحقيق في هذه القضية

منذ 55 دقيقة
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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ردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، عما ذكره المحامي رامي عليق في مؤتمر صحافي عن تعرض احد الموقوفين القصار في نظارة قصر عدل بعبدا للتعذيب.

وقالت: “بالنسبة لحادثة تعرض احد الموقوفين القصار في نظارة قصر عدل بعبدا للتعذيب والتي أشار اليها المحامي رامي عليق في مؤتمره الصحافي، يهمني ان اوضح ما يلي: ان الموقوف المذكور قد تعرض للاعتداء من قبل قاصر اخر كان موقوفا معه وسيتم فتح تحقيق بهذا الخصوص. مع العلم ان القاصر المعتدى عليه وحتى تاريخه بقي متكتما عن الموضوع ولم يخبر احد من المسؤولين عن السجن او من اعضاء الجمعيات الأهلية التي تتابع شؤون القصار الموقوفين. لذلك اقتضى التوضيح”.

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