القاضية عون دهمت مجدداً شركة “مكتّف” للصيرفة

من جديد دهمت القاضية غادة عون شركة مكتف الماليّة في عوكر حيث رافقها مجموعة من مناصري التيار الوطني الحر، علما أن القاضي سامر ليشع كام موجوداً داخل الشركة.

وكان قد تداعى الحرس القديم، للتحرك اليوم ابتداءً من الساعة ٣ أمام مقر مكتف في عوكر، دعماً للقاضية غادة عون، داعين لعدم المغادرة قبل استلام ملفات فضائح الفساد اليوم.

ومن جهته، أفاد رئيس شركة مكتّف الماليّة ميشال مكتف للـ”أم تي في”: فوجئنا بحضور القاضية غادة عون مع بعض العونيين، ويعمدون إلى تكسير مدخل المبنى ويحاولون دخوله بالقوّة”.

وتابع مكتف قائلاً: “مستعدون لتقديم المستندات اللازمة كافّةً، ونحن تحت القانون، وأنا شاهد ولستُ متهّماً في هذه القضيّة”.

وأردف مكتف قائلاً: “لي الشرف أنّي كنت في 14 آذار وهذا الملف سياسيّ بإمتياز ولا شيء إسمه “حماية المودعين”.”