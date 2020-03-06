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القاضية عون: سأضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية بعد التشكيلات الانتقامية

اعلنت القاضية ​غادة عون​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، انه “بعد هذه التشكيلات الانتقامية سأضع استقالتي بتصرف فخامة ​رئيس الجمهورية​ وسأعلن ذلك في ​مؤتمر​ صحافي أشرح فيه كل شيء”.

 

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واوضحت عون انه “اذا كان معيار مجلس القضاء الانتقام من القاضي الذي حارب ​الفساد​ فهنيئا لهم بهكذا تشكيلات. بعد كل العذاب والنضال يعتقد ​الشعب اللبناني​ يستاهل ينتفض ويقول ستوب كفى استهزاء بعقولنا”.

وكان ​مجلس القضاء الأعلى​ أعلن أمس انجاز ​التشكيلات القضائية​، حيث تم تعيين القاضية عون مستشارة في ​محكمة التمييز​ بعدما كانت النائبة العامة الإستئنافية في ​جبل لبنان​.

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