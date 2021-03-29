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القاضية عون غائبة لأسباب مجهولة

29 - مارس - 2021
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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علمت “المركزية” من مصادر قضائية ان مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لم تحضر اليوم الى مكتب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي كان طلب الاستماع اليها في ملف الصيارفة وللسؤال عن الاسباب التي دفعتها الى اعادة فتح ملف اقفل في وقت سابق.

ولما تبين ان ثمة اشكالية في كتاب التبليغ، اعتذرت عون عن الحضور اليوم، لكن القاضي قبلان وباعتباره الاكبر بين القضاة التمييزيين حدد لها موعدا آخر يوم الخميس المقبل في الاول من نيسان، الا انها اعتذرت مجددا لارتباطها بموعد لدى الطبيب لاسباب صحية، بحسب معلومات ” المركزية”، ولم يعرف بعد الموعد الجديد الذي سيحدد للاستماع اليها.

    المصدر :
  • المركزية

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