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القاضية عون: كل أرقام تحويلات شركة مكتف غير دقيقة

19 - يونيو - 2021
غادة عون

غادة عون

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غردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على “تويتر”: “كل الأرقام حول تحويل الأموال النقدية إلى الخارج في الملف الذي أحقق فيه في موضوع تحويلات شركة مكتف وغيرها، هي غير دقيقة. الأرقام لا يعرفها أحد إلا الخبراء وأنا. رجاء شوية صبر، العمل يتم بدقة ومهنية وكل شيء سيظهر إلى العلن”.

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