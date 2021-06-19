القاضية عون: كل أرقام تحويلات شركة مكتف غير دقيقة

غردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على “تويتر”: “كل الأرقام حول تحويل الأموال النقدية إلى الخارج في الملف الذي أحقق فيه في موضوع تحويلات شركة مكتف وغيرها، هي غير دقيقة. الأرقام لا يعرفها أحد إلا الخبراء وأنا. رجاء شوية صبر، العمل يتم بدقة ومهنية وكل شيء سيظهر إلى العلن”.

صباح الخير .توضيح: ان كل الارقام حول تحويل الاموال النقدية الى الخارج في الملف الذي احقق فيه في موضوع تحويلات شركة مكتف وغيرها.هي غير دقيقة.الارقام لا يعرفها احد إلا الخبراء وانا. رجاء شوية صبر العمل يتم بدقة ومهنية وكل شيء سيظهر الى العلن — Ghada Aoun (@ghadaaoun4) June 19, 2021