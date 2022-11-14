القاضية عون لم تمثل أمام القضاء... إليكم التفاصيل

لم تمثل القاضية غادة عون أمام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات علما أنّ محاميتها موجودة داخل قصر العدل. وأُلغيت الوقفة التضامنية معها.

وأشارت معلومات صحفية إلى أن القاضية عون تقدمت بطلب ردّ القاضي غسان عويدات أمام الهيئة العامة.

وكان استدعى عويدات عون، إلى جلسة تحقيق يعقدها اليوم الاثنين 14/11/2022، لاستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته رندا، بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية وإساءة استخدام سلطتها.

وتقدم بري عبر وكيله القانوني الدكتور علي رحال يوم الأربعاء بشكوى ضد عون أمام مدعي عام التمييز، وذلك على خلفية التغريدة التي نشرتها عون عبر “تويتر”، وتضمنت أسماء قيادات سياسية ووزارية ونيابية ومصرفية زعمت أنهم هربوا عشرات مليارات الدولارات إلى المصارف السويسرية بينهم بري وزوجته.

ولم يتقدم أحد من السياسيين المدرجة أسماؤهم ضمن القائمة بشكوى مماثلة ضد القاضية المذكورة.