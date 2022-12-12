القاضية عون: لن أتراجع مهما علت أصوات الباطل

ذكرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنه “كلما تقدمت في بعض الملفات الحساسة خطوات الى الامام، يطالعني الاعلام المأجور بمطالعات وأكاذيب فارغة المضمون. لا عجب في ذلك، لأن من ألاحقهم او سألاحقهم يملكون المال والنفوذ، وهي منظومة فاسدة كبيرة جدا يرزح تحت ثقلها الاجرامي الشعب اللبناني باكمله”.

وشددت في بيان، على “أنها لن تتراجع مهما علت أصوات الباطل”، مشيرةً الى أن “ما ورد على احد المواقع الإخبارية العائدة لحزب معين، هو عار من الصحة تماما، ولا يستحق حتى التكذيب، واتهامات فارغة المضمون كالعادة بقصد استعداء القاضي وحماية المرتكب الحقيقي”.

ولفتت إلى أن “بالنسبة للضابط الذين يتكلمون عنه، ولا اعرف حقيقة من يقصدون، فأنا أتعاون مع كل الأجهزة الأمنية، لا مع جهاز واحد. اما اذا كان هذا الضابط يساعد في كشف الحقيقة فيجب تكريمه لا التهجم عليه”. وأضافت أن “السيد المسيح يقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. وقلوب جميع هؤلاء الذين يتهجمون علي زوراً مملوءة حقدا وتضليلا وكذبا، فلا عجب ان يصدر عنهم ما صدر”.