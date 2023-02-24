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القاضية عون: ما زال هناك قضاة أمناء لقسمهم

منذ 59 دقيقة
غادة عون

غادة عون

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شكرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل هنري خوري.

فقد غردت القاضية عون عبر حسابها على “تويتر”، قائلة:

“شكرا لمجلس القضاء بجميع أعضائه شكرًا لمعالي وزير العدل. أعطيتم الأمل لهذا الشعب بأنه ورغم كل المحن والصعوبات، ما زال هناك قضاة أمناء لقسمهم يؤمنون بمبدأ فصل السلطات وباستقلال السلطة القضائية”.

 

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