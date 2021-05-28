القاضية عون: "ما عم افهم"... هذه مسخرة لا عدالة

غردت القاضية غادة عون عبر “تويتر” وقالت: “انو انا ما عم افهم، هل في ناس فوق المساءلة. ممنوع تحميلهم اي مسؤولية. مدعي عام تمييزي في جريمة العصر التي دمرت نصف بيروت وقتلت 200 ضحية وشردت المئات. وثبت ان التفجير ناتج عن التلحيم الذي امر به حضرة مدعي عام التمييز ثم يحفظ الملف وتدمر بيروت. وين المساءلة هذه مسخرة لا عدالة”.

وأضافت: “ثم يهان وبجرجر محامي ع الطريق ويعتقل لانه استرجى انو يرفع الصوت ويسأل وين ملفات الفساد؟ وكذلك يعتقل ناشطون لانهم سألوا نفس السؤال”.

وتابعت: “ويجرد مدعي عام من صلاحياته ويتم سحب ملفات الفساد منه واعطائها لغيره خلافا للقانون لانه قرر السير بهذه الملفات الى النهاية. ايه العوض بسلامتك. ما في دولة قانون بلبنان في باب عالي يحق له ما لا يحق لغيره”.

تغريدة القاضية عون تأتي على خلفية إصدار المحامي العامّ التمييزي القاضي غسان الخوري، أمس، مذكّرة استحضار في حقّ المحامي رامي علّيق، نفّذها عناصر من فرع المعلومات، في خطوة استنكرها رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، وندّدت بها نقابة المحامين في بيروت، التي أعلنت إضراباً تحذيرياً، بالإضافة إلى هيئة المحامين في “التيار”.

وجرى توقيف المحامي علّيق في نطاق الجرم المشهود، تنفيذاً لمذكّرة عويدات، ويقضي بفتح محضر تحقيق مع المطلوب إنفاذ مذكرة الإحضار في حقه خلال مهلة 24 ساعة. وهذه الحالة لا تستدعي طلب إذن من نقابة المحامين.