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القاضية عون: هذا الادعاء فارغ المضمون

منذ 35 دقيقة
القاضية غادة عون

القاضية غادة عون

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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على “تويتر”: “بدل ما تتلهى السيدة سكاف بالشكوى تكذب هالاشاعة وتكشف السرية المصرفية عن حساباتها سندا للقانون. هذا الادعاء فارغ المضمون ويسمح لي لاحقا بالادعاء عليها بجرم الافتراء. فانا لم اتهمها مطلقا ولم اقل ان المستند صحيح حتى تدعي اني افتريت عليها. فلم اؤكد صحته بل الى العكس شككت بذلك.

وانا فقط طرحت للنقاش موضوع قانون رفع السرية المصرفية على اساس أقوال كثيرة جرى تداولها في الإعلام عن تحويلات للpeps.

وهذه الأقوال والوثيقة المذكورة تخولني كنيابة عامة اعتبارها بمثابة اخبار لتطبيق قانون رفع السرية المصرفية. الا اذا كان المقصود فقط ترهيب القضاء”.

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