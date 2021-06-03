القاضية غادة عون: انا لست “FBI”

أوضحت القاضية غادة عون أنه “لكل من تساءل لماذا وضعت الاجهزة المضبوطة من شركة مكتف في منزلي، اقترح عليهم زيارة مستودع قصر العدل في بعبدا ليشاهدوا العجائب: الرطوبة وتسرب المياه المبتذلة والحشرات”.

وأضافت: “للأسف… انا لست FBI وليس لدي مكاتب تحت تصرفي نحن نعمل كقضاة بالحد الادنى المتوافر”.

في سياق متصل، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه لا يجوز أن تبقي القاضية غادة عون الكمبيوترات المصادرة في منزلها.

وقال: “انا أعطيت أوامر لقوى الأمن الداخلي بحماية الممتلكات الخاصة في شركة مكتّف”.

وقال القاضية عون عبر “تويتر” سابقاً: “أحبائي صباح الخير. رجاء اذا وجدتم في العالم الفسيح شي مجلس قضاء متل مجلسنا الكريم الذي انتهت مدته والحمدلله يطلب من قاضي مخالفة القانون خبروني! صراحة؛ اكيد ما حدا سبقهم عليها!”.