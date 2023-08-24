القاضية نصّار ختمت تحقيقاتها في قضية لين طالب

ختمت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار تحقيقاتها في جريمة اغتصاب الطفلة لين طالب والموقوف فيها خالها. وأحالت الملف على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لإبداء المطالعة في الأساس تمهيداً لإصدار قرارها الظني .

وكانت القاضية نصار استمعت إلى إفادة أطبّاء شرعيين وضعوا تقاريرهم عن الطفلة الضحية.

ويستمرّ موقوفاً في هذه القضية إلى الخال، المدّعى عليهم والدة لين وجدّها وجدّتها .

يذكر أن لين توفيت بشكل صاعق بعد أن عادت إلى أحضان أمها خلال عيد الأضحى، وأمضت معها 8 أيام في منزل جديها.

فبعد انتهاء عطلة العيد، نقلت الأم ابنتها إلى أحد المستشفيات بالمنطقة، إثر ارتفاع حرارتها، لكنها أعادتها لاحقاً إلى المنزل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

إلا أن حالة الصغيرة تدهورت مجدداً، فنقلت ثانية إلى مستشفى المنية الحكومي، لكنها سرعان ما فارقت الحياة.

فيما بين تقريران طبّيان شرعيّان منفصلان، تعرّضها لاعتداء جنسي متكرر قُبيل وفاتها.

كما أشار أحد التقريرين إلى وجود كدمات على وجه الطفلة وتورّم بالشفتين، إثر تعرّضها لاعتداء جنسي، ما شكل صدمة بين اللبنانيين، لاسيما أن الصغيرة لم تتجاوز الست سنوات.

وذكرت وزارة الصحة العامة أن الطفلة نقلت مرتين متتاليتين إلى مستشفى المنية.

يذكر أن القضية كانت هزت الرأي العام اللبناني وأشعلت غضبا لبنانيا واسعا الشهر الماضي لفظاعتها، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعل ليكون عبرة لغيره.