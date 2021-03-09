القاضي البيطار سطّر استنابات حول مسار ومالكي شحنة الأمونيوم

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، سطر استنابات قضائية تتعلق بكيفية شراء الأمونيوم ومالكي الشحنة والشركات التي انخرطت في هذه الصفقة ولصالح من تم استيرادها ومن دفع ثمنها ولحسم هوية المسؤولين عنها.

يشار إلى أنه تم تعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفا للقاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته عن الملف بقرار من محكمة التمييز.

ليصبح ثاني محقق عدلي في الملف، الى جانب منصبه الذي يشغله الآن وهو رئيس محكمة الجنايات في بيروت.