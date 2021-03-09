السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القاضي البيطار سطّر استنابات حول مسار ومالكي شحنة الأمونيوم

9 - مارس - 2021
آخر تحديث: 9 - مارس - 2021 7:23 مساءً
قضاء

قضاء

A A A
طباعة المقال

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، سطر استنابات قضائية تتعلق بكيفية شراء الأمونيوم ومالكي الشحنة والشركات التي انخرطت في هذه الصفقة ولصالح من تم استيرادها ومن دفع ثمنها ولحسم هوية المسؤولين عنها.

يشار إلى أنه تم تعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت خلفا للقاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته عن الملف بقرار من محكمة التمييز.

ليصبح ثاني محقق عدلي في الملف، الى جانب منصبه الذي يشغله الآن وهو رئيس محكمة الجنايات في بيروت.

    المزيد من أخبار لبنان

    حريق هائل في معمل سجاد قبلان في الجنوب
    بالفيديو.. فريق صوت بيروت يرافق عمليات إطفاء الحريق الهائل في معمل السجاد في الجنوب
    عضو تكتل لبنان القوى النائب جيمي جبور
    جيمي جبور: التيار لا يريد وزارة الطاقة.. والانجاز الذي سيحصل قبل انتهاء عهد عون هو تغيير سلامة
    النائب سليم عون
    سليم عون: لا نقبل بأن يُعامَل رئيس الجمهورية على طريقة "منكارمَك"!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد