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القاضي الخوري يتابع ملف تفجير المرفأ

9 - أبريل - 2021
القضاء

القضاء

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رفعت نقابة محامي بيروت، بوكالتها عن عدد من المتضررين من جراء تفجير مرفأ بيروت، كتاباً الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تطلب فيه تنحية المدعي العام العدلي في الملف القاضي غسان الخوري، الذي سبق أن تم تكليفه من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد تنحيه عن الملف لأسباب خاصة.

وأشار القاضي الخوري في اتصال الى أنه وضع يده على الملف سندا الى قرار توزيع الأعمال في النيابة العامة التمييزية، وهو قرار صادر منذ العام 2019.
ورد القاضي عبود طلب نقابة المحامين معللا الرد بأن القاضي الخوري وضع يده على الملف بموجب قرار توزيع الأعمال وفق الأصول.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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