القاضي الخوري يستجوب عليق ويحيله موقوفاً على قاضي التحقيق

علم “صوت بيروت انترناشونال”، أن المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، استجوب رئيس تجمع (متحدون) المحامي رامي عليق، بدعوى مجلس القضاء الأعلى ضده، بجرم الذم بالقضاء وتهديد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وفي نهاية الجلسة التي استغرقت ثلاث ساعات قرر القاضي الخوري إحالة عليق موقوفا مع أوراق القضية على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، طالبا الادعاء عليه بجرائم تحقير القضاء والذم به وتهديد القضاة، واحالته على قاضي التحقيق في بيروت لاستجوابه واصدار المذكرات اللازمة بحقه. ولدى انتهاء الاستجواب أعيد عليق الى مكان التوقيف المخصص لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.