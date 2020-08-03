القاضي بركات يدعي على المسؤول عن مختبر كورونا في مستشفى الهراوي

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ادعى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات على قاسم يزبك المسؤول عن مختبر الكورونا في مستشفى الرئيس الياس الهراوي بجرم تزوير شهادة طبية وأوراق رسمية واستعمال مزور ومزاولة مهنة.

وعلى مخالفة مرسوم تنظيم عمل المختبرات الطبية بالجرائم المنصوص عليه بالمواد 460 و495 و460/454 و459/454 و393 قانون عقوبات، والمرسوم الاشتراعي 75/1983 تنظيم عمل المختبرات الطبية.

وأشارت معلومات صحافية أن بركات تقدم من وزير الصحة طالبا ملاحقة 5 أشخاص اخرين في المستشفى الرئيس الهراوي الحكومي، وذلم لاتهامهم بالتقصير بمهامهم .