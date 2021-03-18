القاضي بيطار يحدد أسماء من يستجوبهم الأسبوع المقبل

علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، حدد أسماء الأشخاص الذين سيستجوبهم الأسبوع المقبل، سواء كانوا مدعى عليهم ام شهود.

وأوضح مقرب من القاضي بيطار لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن الأخير انتهى من دراسة الملف بدقة، وبات محيطا بكل المعلومات والمعطيات التي تمكنه من إدارة الملف بما يخدم مسار العدالة والوصول الى الحقيقة وإنصاف الضحايا”. ولفت الى أن المحقق العدلي “سيدير التحقيق وفق استراتيجية مختلفة عن تلك التي اعتمدها سلفه القاضي فادي صوان، وأن يعمل بسرية تامة بعيدا عن الأضواء وعن الإجراءات الشعبوية”.

وعلمت “صوت بيروت انترناشونال” أن القاضي بيطار أوعز الى مساعديه من قضاة متدرجين وكتبة، بأن يبدأوا بتسلم طلبات اخلاء السبيل التي يتقدم بها موقوفون في الملف عبر وكلائهم القانونيين، على أن يبت بهذه الطلبات قبولا أو رفضا الأسبوع القادم بعد درسها بدقة.