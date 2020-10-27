القاضي حداد باشر تحقيقاته في ملف الباخرة جاكوار

باشر قاضي التحقيق الأول في الجنوب مارسيل حداد تحقيقاته في ملف الباخرة “Jaquar S”، التي تحمل على متنها 4 ملايين ليتر من مادة البنزين والتي رست في أيلول الماضي في الزهراني آتية من اليونان، حيث تم إلقاء الحجز الإحتياطي على حمولتها بعد ثبوت تزوير في أوراق المانيفست العائدة لها، كما تبين بحسب مستنداتها أن ملكيتها تعود لشركة “النعم ” السورية.

وكان النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان قد أعطى إشارة بتوقيف الوكيل البحري للباخرة وقبطانها على ذمة التحقيق، على خلفية دخولها المياه الإقليمية اللبنانية قبالة الزهراني، حيث تبين أنها لم تأت بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة.