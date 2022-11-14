القاضي رمضان أوقف سورياً بتهمة رَي مزروعات بمياه آسنة

على أثر بلاغ من أحد المواطنين بقيام المدعو صبحي . ح (سوري الجنسية) بِرَي خيم زراعية بمياه آسنة في منطقة الخرايب قضاء صيدا تحركت النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بأمرة نائبها العام القاضي رهيف رمضان الذي عمل على توقيف المذكور.

وبنتيجة التحقيقات اعترف انه قام بري نحو سبع خيم زراعية تتضمن خضر مختلفة من بندورة وخيار وخلافه بمياه آسنة حيث امر القاضي رمضان بتلف المزروعات الموجودة في هذه الخيم كافة، حرصا على السلامة العامة وفي ظل انتشار وباء الكوليرا نتيجة المياه الملوثة.

كما كلف القاضي رمضان مندوبين من وزارة الصحة بأخذ عينات من الخضر في الخيم المجاورة للتأكد من خلوّها من اي مواد ملوثة .