الأثنين 20 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 14 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القاضي رمضان أوقف سورياً بتهمة رَي مزروعات بمياه آسنة

منذ 10 دقائق
القضاء

القضاء

A A A
طباعة المقال

على أثر بلاغ من أحد المواطنين بقيام المدعو صبحي . ح (سوري الجنسية) بِرَي خيم زراعية بمياه آسنة في منطقة الخرايب قضاء صيدا تحركت النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بأمرة نائبها العام القاضي رهيف رمضان الذي عمل على توقيف المذكور.

وبنتيجة التحقيقات اعترف انه قام بري نحو سبع خيم زراعية تتضمن خضر مختلفة من بندورة وخيار وخلافه بمياه آسنة حيث امر القاضي رمضان بتلف المزروعات الموجودة في هذه الخيم كافة، حرصا على السلامة العامة وفي ظل انتشار وباء الكوليرا نتيجة المياه الملوثة.

كما كلف القاضي رمضان مندوبين من وزارة الصحة بأخذ عينات من الخضر في الخيم المجاورة للتأكد من خلوّها من اي مواد ملوثة .

    المزيد من أخبار لبنان

    أشرف ريفي
    ريفي: العنف لغة مرفوضة
    النائب بلال عبدالله
    عبدالله: المطلوب الدعم الأساسي لوزارة الصحة
    توقيف
    الرأس المدبر لعمليات سرقة سيارات ودراجات آلية في قبضة الأمن

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لبنان يعيش أزمة كهرباء خانقة
    بشرى للبنانيين.. عشر ساعات من الكهرباء في هذا التاريخ!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع على معدّل مرتفع... فكم سجل؟
    حسام حبيب وشيرين
    نحن لا ندعم المدمنين.. اعلامية تهاجم شيرين بعد عودتها لحسام حبيب