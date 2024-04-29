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القاضي رمضان ورئيس بلدية صيدا جالا في معمل النفايات

منذ 37 دقيقة
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تفقد المدعي العام الإستئنافي والبيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان ورئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في مدينة صيدا، وجالا فيه برفقة مدير المعمل أحمد السيد والمختصين فيه، بحضور وفد عن اللجنة التشاركية بين بلدية صيدا والمجتمع المدني ضم هانية الزعتري ووائل قصب.

وشملت الجولة مختلف أقسام المعمل وأماكن الحرائق المنبعثة من نقاط معينة من أكوام النفايات. كما جرى الإطلاع على الجهود التي تبذلها الإدارة والبلدية والسلطات المحلية لمعالجة مشكلة النفايات في منطقة صيدا والزهراني، والخطوات والإجراءات المستحدثة لحل هذة المسألة.

وقال بديع: “سنتابع نتائج الجولة مع حضرة القاضي رمضان ومع مدير المعمل، الذي وعد بأن يحمل الملف والتقرير النهائي للهيئة الاستشارية ويعرضه على حضرة المدعي العام”.

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